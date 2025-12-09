Haberler

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu: Chp, İktidarın Yarattığı Karartmaya Ortak Olmamalı ve Komisyondan Kalkmalıdır

Güncelleme:
Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, CHP'nin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kalmasının anlamını yitirdiğini belirterek partiyi komisyonu terk etmeye çağırdı. Karamahmutoğlu, komisyonda alınan kararların eksik ve denetimsiz bilgiyle yapılacağını vurguladı.

(ANKARA) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı yapan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu "Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu komisyona daha fazla meşruiyet kazandırılmamalıdır, CHP komisyondan kalkmalıdır" dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Karamahmutoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne "Komisyon'dan ayrılın" çağrısı yaptığı paylaşımı şöyle:

"Türk kamuoyuna bilgilenmemesi için karartma uygulanıyor. Komisyondaki, İmralı'ya terörist başının ayağına gitmemiş partilerin üyeleri; bilinçli biçimde eksik ve denetimsiz bilgiyle karar almaya zorlanacak. CHP, komisyona katılma gerekçesini 'toplumu bilgilendirmek' olarak açıklamıştı. Geldiğimiz noktada bu imkan fiilen ortadan kaldırılmışken CHP için komisyonda kalmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu komisyona daha fazla meşruiyet kazandırılmamalıdır. CHP, iktidarın yarattığı karartmaya ortak olmamalı ve komisyondan kalkmalıdır. Cumhur İttifakı iktidarını kendi mahcubiyeti ile baş başa bırakmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
