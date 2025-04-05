Zafer Partisi'nde Ümit Özdağ Hakkında İddianame Hazırlanıyor İddiaları Yanlış Anlaşıldı

(İSTANBUL) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında iddianamenin hazırlandığı iddiasıyla ilgili "Bir Genel İdare Kurulu arkadaşımız tarafından bir açıklama yapılmış. İddianame şu anda savcılıkta onay sürecindedir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde iddianamesi hazır diye bir şey söyleyemeyiz. Savcılıkta onay makamında beklemektedir. Şu anda biz de iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Şehirlioğlu, Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya'nın Genel Başkan Ümit Özdağ hakkındaki iddianamenin hazır olduğu yönündeki açıklamasının bir yanlış anlaşılma üzerine yapıldığını belirtti. Şehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Genel İdare Kurulu arkadaşımız tarafından bir açıklama yapılmış. Bu yanlış bir açıklamadır, onu paylaşmak isterim sizinle. Şu anda çünkü Genel Başkanımıza avukatları aracılığıyla gelen bilgi iddianameye ait bütün evrak ve bilgiler şu anda gelmiş, iddianamenin içine sokulmuştur ama iddianame şu anda savcılıkta onay sürecindedir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde iddianamesi hazır diye bir şey söyleyemeyiz. Savcılıkta onay makamında beklemektedir. Bununla ilgili de birtakım açıklamalar olduğu zaman lütfen Sayın Genel Başkan'dan ya da Genel Başkan Vekili olarak benden olmadığı müddetçe sayın kamuoyunun da bu konuda açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyoruz. Şu anda biz de iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz."

"Bu tamamıyla bir sokak dedikodusu şeklinde"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Gürses'in Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti'den ittifak teklifi yapıldığı yönündeki açıklamaları sorulan Şehirlioğlu, "Yine bir Genel İdare Kurulu üyesi arkadaşımız iddiası bu. Bu tamamıyla bir sokak dedikodusu şeklinde. Hepimizin kulağına her gün bir sürü şeyler geliyor ama bunun şu anda resmi bir açıklaması yok. Zaten olsa direk Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde ortaya çıkar bu tip konuşmalar. Genel İdare Kurulu Üyemiz kulağına gelen dedikoduları bir konuşma arasında paylaşmıştır ama tekrar söylüyorum bu tip paylaşımlar çok önemli paylaşımlar. Geçenlerde de mesela hocanın yemek boykotunu aslında bir açlık grevi gibi değerlendirildi o da yanlıştı. Dolayısı ile bu tip paylaşımları dediğimiz gibi Genel Başkanımızın sosyal medya hesabından, parti hesabından ya da vekili olarak benden olmadığı müddetçe lütfen itibar etmeyiniz" yanıtını verdi.