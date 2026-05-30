Ümit Özdağ, Hayatını Kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan'ın Kabrini Ziyaret Etti

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın kabrini ziyaret etti. Özdağ ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Arıkan'ın ailesini de ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, Teşkilat Başkanımız Musa Ertugan ve Genel Başkan Yardımcımız Zekeriya Mete, bir süre önce Zafer Partisi'ne katılarak mücadelemize büyük destek veren ve bu süreçte geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Alanya İlçe Başkanımız Alper Arıkan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Genel Başkan Yardımcılarımız merhum Alper Arıkan'ın kıymetli ailesini de ziyaret ederek taziye dileklerini iletti."

Kaynak: ANKA