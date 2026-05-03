Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: "Türk Milletinden Toprak Talep Edenlerin Alacağı Tek Toprak, Leşlerini Örten Toprak Olacaktır"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Ankara Buluşması"na katıldı.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayan Özdağ, anayasa değişikliğine yönelik tartışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine yönelik ağır bir tehdit olduğunu belirtti.

Milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır bir saldırıyla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"Bir narko terör örgütünün elebaşı ile Anayasa'nın nasıl değiştirileceği konuşulmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyet, Öcalan'ı ziyaret ederek görüşlerini almakta ve sonra o heyetin üyesi olduğu bir komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasanın nasıl değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili rapor sunmaktadır. İmralı'daki narko terörist, bebek katiline, onun mahkum statüsünü sona erdirecek yeni bir statü ve siyasi çalışmalarında kullanacağı bir bina tahsis edilmek istenmektedir. Bu bina esasen hazırdır. İstediği zaman Öcalan bu binaya geçebilir. Ama Öcalan 'önce statümü değiştirin', yani 'mahkum statümü sona erdirin. Sonra o binayı kullanmaya başlayacağım' diyerek bugünden her türlü siyasi çalışmasını sürdürmeye başlamıştır."

"PKK silah bırakmamış, kendisini feshetmemiş"

DEM, Öcalan'ın statüsünün başmüzakereci statüsü olması gerektiğini söylemektedir. Müzakere, yani pazarlıktan bahsediyorlar. Oysa bu süreç başladığı zaman 'pazarlık yok. PKK şartsız silah bırakacak, kendisini lağvedecek' demişlerdi. Şimdi görüyoruz ki PKK silah bırakmamış, kendisini feshetmemiş. 'Siz yasal düzenlemeleri yapacaksınız, siz yasal düzenlemeleri yaparken biz silah bırakmaya başlayacağız' diyorlar. Bu arada da başmüzakereci olarak Öcalan masada olacakmış. Afrika'dan alıp getirdiğimiz, İmralı'da yargılayarak mahkum ettiğimiz Öcalan ile neyin müzakeresini, neyin pazarlığını yapacaksınız? Üzerinde müzakere edilen, pazarlık yapılan Türk milletinin İstiklal harbinde kazandığı bağımsızlığı ve egemenliği mi olacak? Biz o hesabı kapatalı çok oldu. Bu hesabı görmek isteyenler tekrar sorsunlar bakalım, Ege'nin suları nasıl soğuk oluyormuş? Toprak iddiasıyla yola çıkarılan, kandırılan on binlerce teröristin de alabildiği tek toprak mezarlarına atılan toprak oldu. Bundan sonra da Türk milletinden toprak talep edenlerin alacağı tek toprak leşlerini örten toprak olacaktır. Atatürk'ün izinde yürüyen Türk milliyetçileri, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in, Öcalan ve teröristler tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçileri ve büyük Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dışında kurucu önder de tanımamaktadır, tanımayacaktır."

"Türk halkı, Öcalan'ın mahkum statüsünün değiştirilmesine karşı çıkıyor"

Ümit Özdağ, Türk milletinin, son on yıldır artarak devam eden ve Türk halkını yoksulluktan sefalete, sefaletten açlığa sürükleyen ağır ekonomik buhrana rağmen olan bitenin farkında olduğunu, kararlılıkla sandığı beklediğini söyledi.

Türk halkının, Öcalan'ın mahkum statüsünün değiştirilmesine, PKK'lı teröristlere af çıkarılmasına, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine, Anayasa'nın 42'nci ve 66'ncı maddelerinin değiştirilmesine karşı çıktığını dile getiren Özdağ, "Türk halkı, Türk vatandaşlığıyla oynamanın Türk vatanıyla oynamak olduğunu biliyor ve karşı çıkıyor. Türk halkı, terörist PKK'nın, Türkiye Cumhuriyeti'ni yendiğini düşünmesini tahammül edilmez bir duygu olarak görüyor ve Türk milleti, devletinin PKK terör örgütünü yok etmesini istiyor. Biz de Türk milletine söz veriyoruz, devleti yönetme yetkisini eğer Türk milleti, seçmen, Zafer Partisi'ne verirse terörle mücadele ederek, nasıl terörün ortadan kaldırılacağını hem Türk halkına hem tarihe hem de bütün dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye silahlar ve bombalarla veya uyuşturucu ve kumarla saldıranların karşısında oldukları gibi siyanür ile vahşice toprakları zehirleyenlere, ormanları yok edenlere de karşı olduklarını ifade eden Özdağ, kuruldukları günden bu yana bu konuda en kararlı siyasi parti olarak mücadele ettiklerini anlattı.

"Kimseden çevrecilik öğrenmeye ihtiyacımız yok"

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şöyle devam etti:

"Rize İkizdere'de Zafer Partisi vardı. Erzincan, İliç'te büyük bir patlama ve kirlilik olacağını iki sene önce olmadan gündeme getiren de Zafer Partisi'ydi. Akbelen ormanlarında hiç kimse yokken Zafer Partisi vardı ve en son yine Zafer Partisi vardı. Kayseri'de Develi'de yine Zafer Partisi vardı. İzmir'de yine Zafer Partisi vardı. Özetle, Zafer Partisi olarak kimseden çevrecilik öğrenmeye ihtiyacımız yok. Nasıl son 24 senede Müslüman olmadıysak, elhamdülillah bin seneden beri Müslümansak, çevreciliği de Müslümanlığı da kimseden öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz partiyi Brüksel'de kurmadık, Vaşington'da görüşmeler yapmadık, Tel Aviv'den onay almadık, Anıtkabir'de kurduk, Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinde kurduk, Hacı Bektaş Veli de kurduk. Zafer Partisi, Türk milletinin partisidir. Zafer Partisi, Türk dünyasının partisidir. Zafer Partisi, Halep'teki Türkmen'in de partisidir. Zafer Partisi, Türk dünyasının partisidir."

Kaynak: ANKA