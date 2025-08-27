Zabıta Memuru Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde, tatil için geldiği memleketinde inşaat çalışmaları sırasında çatıdan düşen zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 5 katlı binanın çatısında çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düşen zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya (46), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Karaağaç köyünde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Muhammet Yalçınkaya, tatil için geldiği memleketinde kayınpederine ait inşaatta yapılan çalışmalara yardım ederken, çıktığı çatıda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerine gelen ambulansla İshak Karahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçınkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
