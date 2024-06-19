YYD, Filistin'deki çocuklara destek için etkinlik düzenledi

Yeryüzü Doktorları Derneğinin (YYD), Çad'da faaliyet gösteren sağlık merkezinde, İsrail'in saldırdığı Filistin'deki çocuklara destek için etkinlik düzenledi.

Çad-Sido Bemadji Sağlık Merkezi'ne gelen çocuklar, burada düzenlenen resim etkinliğine katıldı.

Resim yapan çocuklar İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocukları da unutmadı.

Etkinlikte Filistin bayrağı çizen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça sloganlar atıp Filistin için barış ve özgürlük talebinde bulundu.