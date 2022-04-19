Yüzücülere kamp daveti

İSTANBUL (Bültenler) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı (TBESF) Yüzme Gelişim Kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

22-26 Nisan tarihleri arasında Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek kampa, 2022 yılında Gaziantep'te yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda başarı elde eden, 18 yaş altı gelecek vadeden sporcu ve antrenörleri katılacak.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Baran Doruk Şimşek ve Ahmet Çınar Bakkal da elde ettikleri başarılarla 18 yaş altı gelecek vaat eden sporcular arasında gösterildi. Bu kapsamda Baran Doruk Şimşek ve Ahmet Çınar Bakkal İstanbul Yüzme Gelişim Kampı'na davet edildi.

Başarılı sporcuların yanı sıra Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Çağlar Alsan da, Türkiye genelinde kampa davet edilen 9 antrenörden biri oldu.

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