Yüzlerce öğrenci kürtaj yasasını protesto etti
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dron görüntüleri Protesto gösterilerinden görüntüler NEW YORK - Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen yüzlerce öğrenci kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dron görüntüleri
Protesto gösterilerinden görüntüler
NEW YORK - Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen yüzlerce öğrenci kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere devam ettiler.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel