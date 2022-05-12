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Yüzlerce öğrenci kürtaj yasasını protesto etti

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dron görüntüleri Protesto gösterilerinden görüntüler NEW YORK - Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen yüzlerce öğrenci kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dron görüntüleri

Protesto gösterilerinden görüntüler

NEW YORK - Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen yüzlerce öğrenci kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere devam ettiler.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Union Square, Washington, Protesto, Square, Güncel, Haberler

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