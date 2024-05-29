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Yüzlerce Bolulu 'Katil İsrail' diyerek yürüdü

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İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş eylem yaptı. İzzet Baysal Caddesi'nde yapılan protesto yürüyüşünde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirilerek 'Katil İsrail Filistin'den defol' ve 'Özgür Filistin' sloganları atıldı.

Yüzlerce Bolulu "Katil İsrail" diyerek yürüdü

BOLU - İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş eylem yaptı.

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş tepki için eylem yaptı. Kadı Camii önünde toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla İzzet Baysal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK'nın destek verdiği gösteride ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'nden defol" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Valilik Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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