Haberler

Erzurum'da yüz tanıma sistemli kameralar sayesinde 29 suçtan aranan zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da, 29 suçtan aranan ve 18 suç kaydı bulunan Ali Ferhat A., şehirdeki yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edilip yakalandı. Emniyet müdürlüğü tarafından yürütülen 'Gözcü Takip Projesi' sayesinde asayiş ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Erzurum'da 29 suçtan aranan ve 18 suç kaydı olan firari, şehirdeki yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce "Gözcü Takip Projesi" kapsamında kent genelinde birçok noktaya yerleştirilen yüz tanımlama sistemli kameralar, güvenlik güçlerinin çalışmalarına katkı sunuyor.

Şehirdeki bu yüz tanıma sistemli kameralar, aranan kişilerin emniyet veri tabanındaki fotoğraflarıyla anlık görüntüleri karşılaştırıyor. Eşleşme sağlandığında ise sistem güvenlik ekiplerine, aranan kişinin kameralara yakalandığına dair otomatik bildirim gönderiyor.

Bu kapsamda 29 suçtan aranan, "bilişim sistemine girme, kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme", "güveni kötüye kullanma", "trafiği tehlikeye sokma", "uyuşturucu", "tehdit", "cinsel taciz", "taksirle yaralama" ile "dolandırıcılık" gibi suçlardan 18 kaydı bulunan ve geçen yıl aralık ayından beri firari olan Ali Ferhat A. (40), Yakutiye Belediyesi hizmet binası çevresinde dolaşırken yüz tanıma sistemli kameralarca tespit edildi.

Akıllı kameraların ekiplere bildirim göndermesi sonrası Asayiş Şube Ekipler Amirliği harekete geçti.

Kameralardan gelen bildirim sonrası ekipler iz sürdü

Konya, Bolu, Eskişehir, Tekirdağ, Antalya, İzmir, Manisa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Denizli, Ankara, Bingöl ve Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan firarinin son görüldüğü noktadan başlanarak izi sürüldü.

Kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma suçundan da dosyası bulunan Ali Ferhat A, ekiplerin sıkı çalışmasıyla Murat Paşa Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ali Ferhat A. hakkında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 21 mahkeme ve hakimlik tarafından yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin

Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi kana bulayan patlama! Ölenlerin arasında polisler de var
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep