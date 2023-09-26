Yuvasından düşen yavru sincap koruma altında

ANKARA - Yuvasından düşerek kafa travması yaşayan yavru sincap 3 hafta önce koruma altına alındı. Sağlığı iyi durumda olan sincap, önümüzdeki günlerde doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yuvasından düşüp kafa travması yaşayan yavru sincabın yaklaşık 3 haftadır Düzce DKMP ekiplerince koruma altında tutulduğu kaydedildi. Bakımları ve tedavisi süren sincabın sağlığının yerinde olduğu belirtilen paylaşımda, rehabilitasyon sürecinin ardından önümüzdeki günlerde doğaya salınacağı ifade edildi.