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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 70'e Ulaştı

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Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 70 olarak ölçüldü. Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 51. Yuvacık Barajı, 51 milyon metreküp su tutma kapasitesiyle bölgedeki su sıkıntılarını hafifletiyor.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'e ulaştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'e ulaştı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 51 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda yapılan ölçümlerde su seviyesi yüzde 95'lere kadar çıkmış ve baraj kapakları açılmıştı.

Öte yandan, Sapanca Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci su kaynağı olarak bilinen Yuvacık Barajı, toplam 51 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle bölgedeki su sıkıntılarını büyük ölçüde hafifletiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
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