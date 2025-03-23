Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 64'e Ulaştı, Beklenilen Seviyenin Altında Kaldı

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan barajda su seviyesi beklenilen seviyeye ulaşmadı

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 64'te kaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 64'e çıkarken, yeterli yağışın yağmaması sebebiyle su seviyesi beklenilen seviyeye ulaşamadı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı su seviyesi 2024 yılı sonu itibariyle yüzde 17 seviyelerine gerilmişti. Yağışların başlaması ile birlikte Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranının yüzde 64 seviyelerine yükseldi. Ancak yeterli yağışın yağmaması sebebiyle su seviyesi beklenilen seviyeye ulaşamadı. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda yapılan ölçümlerde su seviyesi yüzde 95'lere kadar çıkmış ve baraj kapakları açılmıştı.

"Eski yıllara göre şu an su miktarı az"

Bölge halkından Emrullah Öz barajın yakın çevresinde oturması sebebiyle arada barajın kenarına inip hava aldığını dile getiriyor. Eskiye nazaran baraj seviyesinin hala yeterli düzeyde yükselmediğini aktaran Öz, "Yuvacık Barajı suyu arttı fakat eski yıllara göre şu an su miktarı az. Daha önce bu aylarda kadar baraj doluyordu. Bazen kapakları bile açılıyordu. Bu zamanlarda baraj havzasında kar oluyordu ama şu anda yok. Barajda su seviyesi yüzde 17' den yüzde 60 civarlarına çıktı" dedi.

"Su İstanbul sınırlarına kadar besliyor"

Yaklaşık olarak 100 metre dağın altından su geldiğini belirten Emrullah Öz, "Burası çok güzel. Yukarılarda tesisler var, barajın girişinde, çıkışında piknik yapılacak yerler var. Baraj havzada toplanan ve derelerden gelen sularla doluyor. Daha yukarılarda soğuk pınar var onlar borular ile direk Yuvacık ve İzmit şebekelerine gidiyor. Daha sonra barajdan tekrar su arıtılıp İstanbul sınırlarına kadar besliyor" diye ekledi.