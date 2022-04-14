YUSUFELİ'NDE 2 KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ormandibi köyünde akşam saatlerinde Bahri ve Şükrü Kurt'a ait 2 katlı evin bacasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı taş evde kalanlar dışarı çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.