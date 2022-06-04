Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi - Haberler

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Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Şifanur Sansar - Güncel
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Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, toprağa verildi

FRANKFURT Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da toprağa verildi.

FRANKFURT Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Yerkelin, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Emir Zahit Yerkel yaşamını yitirdi.Emir Zahit Yerkel'in cenazesi, bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.


Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Güncel

Yusuf Yerkel Ankara Güncel Haberler

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