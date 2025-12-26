Haberler

Yürüme yetisi sonrası eşini de kaybetti; can dostu 'Fıstık' ile hayata tutundu

İzmir'de 61 yaşındaki Mesude Develi, 8 yıl önce yürüyemez hale gelmesinin ardından kendisine arkadaşlık eden 'Fıstık' adlı köpekle hayata tutundu. Eşini de 4 yıl önce kaybeden Develi, Fıstık'ın ona olan bağlılığını ve birlikte geçirdikleri anları paylaştı.

İZMİR'de 8 yıl önce yürüme yetisini, 4 yıl önce de eşini kaydeden Mesude Develi (61), arkadaşının hediye ettiği 'Fıstık' adlı köpekle hayata tutundu. Fıstık'ın kendisine yoldaş olduğunu söyleyen Develi, "Eşimi çok seviyordu. Fıstık, eşimi vefat ettiğinde çok sakinleşti, üzüldüğünü anlıyordum" dedi.

Bayraklı'da yaşayan Mesude Develi, 8 yıl önce yanlış fıtık ameliyatı sonucu yürüme yetisini kaybedip, tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Develi, aynı dönemde bir arkadaşının hediye ettiği 'Fıstık' isimli köpek ile hayata tutundu. Eşi Ramazan Develi'yi de 4 yıl önce kaybeden Mesude Develi, Fıstık'ın kendisine yoldaş olduğunu söyledi. Develi, "Fıstık 9 yaşında. Eşim hayattayken beraber büyüttük. Kızımız gibi oldu. Onunla arkadaş gibiyiz. Artık bırakın konuşarak, göz temasıyla bile anlaşır olduk. Çok güzel anlaşıyoruz" dedi.

'NEREYE GİDERSEM PEŞİMDEN GELİR'

Fıstık'ın evin tüm düzenini bildiğini belirten Develi, "Evin içinde salon ya da mutfak olsun, nereye gidersem gideyim hep peşimden gelir. Arkadaşlarımı, komşularımı bilir, telefonla konuştuğumda seslerinden hemen tanır. Bir yere gideceksek, benden daha çok heyecanlanır. Gidince de hiç sesi çıkmaz. Fıstık'ı herkes tanır. Bizi görünce önce Fıstık'a sonra bana selam verirler. Onu ana kucağında gezdiriyorum" diye konuştu.

'FISTIK EŞİMİ DAHA ÇOK SEVİYORDU'

Fıstık'ın oyun oynamayı çok sevdiğini belirten Develi, "Bir kova oyuncağı var. Hangisini istiyorsa onu bana getirir. Beraber oynarız. Eşimi çok seviyordu. Birlikte büyüttük ama Fıstık onu daha çok seviyordu. Fıstık, eşimi vefat ettiğinde çok sakinleşti, üzüldüğünü anlıyordum. 10 gün yemek yemedi. O dönem oldukça zayıflamıştı. Parka götürdüğümde, çocuklara mamalarından verip, 'Hadi siz Fıstık'a mamasını yedirin' derdim. Çocuklarla oyalana oyalana mamasını yerdi" dedi.

