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Yabancı Plakalı Araç Kullanımda Yeni Dönem

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin düzenlemeyi duyurdu. Yeni kurallara göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması halinde eş, üstsoy ve altsoy araçta bulunmasa bile aracı kullanabilecek; hak sahibi araçtayken ise akrabalık şartı aranmaksızın diğer kişiler de kullanabilecek. Acil durumlarda da cezai işlem uygulanmayacak.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili düzenlemeye gidildiğini belirterek, "İzin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy ile altsoy, izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili düzenleme yapıldığını duyurdu. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan Bakanlığımıza ulaşan talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığı'mıza ilettik. İki bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde güncelledik. Buna göre izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ile altsoy (çocukları ve torunları), izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik olan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacak."

Kaynak: ANKA
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