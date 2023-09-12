Yüreğir Belediyesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Dönüşüm Çalışmalarına Devam Ediyor

Yüreğir Belediyesi, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaptığı dönüşüm çalışmalarında kamulaştırılan metruk binaları yıkıyor. Dönüşüm çalışmaları, çevre güvenliği ve sosyal risklerin azaltılması amacıyla yapılmaktadır.

Yüreğir Belediyesi'nin madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde başlattığı dönüşüm çalışmalarında kamulaştırılan metruk binalar tek tek yıkılıyor.

Adı sık sık madde bağımlılığı ve uyuşturucu haberleri ile gündeme gelen Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olumsuzlukların giderilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için Yüreğir Belediyesi'nce başlatılan dönüşüm hamlesi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde süren dönüşüm çerçevesinde insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binaların yıkımları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede 4 binanın daha yıkımı gerçekleştirdi.

"Yıkımlarda sona geldik"

Yıkımlarda sona gelindiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İlçemiz metruk yapılardan arındıkça vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor. Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki yıkım çalışmalarında artık sona geldik. İki bina kaldı. Yıkımların ardından mahalle sakinlerimizle istişare ederek çok yakında bu alanda insanlarımızın güzel bir şekilde vakit geçirecekleri peyzaj alanları, sosyal donatılar oluşturmak istiyoruz" dedi. - ADANA