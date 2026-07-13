Yurdun Kuzey ve Batı Kesimlerinde Sağanak Geçişleri Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölümlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını, Güney Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Sinop dışındaki Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın yurdun büyük bölümünde kuzey yönlerden, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz'de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi, güney Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kaynak: ANKA