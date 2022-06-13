Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Haberler

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Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağın, yurdun çeşitli kesimlerinde yarın da etkisini göstermeye devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Olcay - Güncel

Doğu Karadeniz İç Anadolu Antalya Güncel Haberler

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