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Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

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Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney, Siirt'in doğu kesimlerinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, yarın Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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