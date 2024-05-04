Yunus Emre Enstitüsü ile Aleksander Moisiu Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiran ile Arnavutluk'taki devlet üniversitesi Aleksander Moisiu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Dıraç şehrindeki üniversite kampüsünde Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve Aleksander Moisiu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kseanela Sotirofski tarafından imzalandı.

İmza töreninde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da hazır bulundu.

Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında YEE olarak dünyanın birçok ülkesinde projeler yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında Arnavutluk'ta gelecek yıldan itibaren Türkçe eğitimi vereceklerini anlatan Demirbaş, "Türkçe öğreteceğiz Yunus Emre Enstitüsü olarak." dedi.

Sotirofski de protokol sayesinde YEE ile işbirliklerinin daha da güçleneceğine işaret ederek, "Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyen öğrenci ve akademik personele yönelik Türkçe dil kursları başlatmayı planlıyoruz. Türkiye'deki üniversitelerle de işbirliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Protokol kapsamında iki kurum ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üniversite bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri verilecek.