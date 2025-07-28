Yunnan'da Heyelan Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda, toprak altında mahsur kalan 5 kişi hayatını kaybetti. Pu'er kentinde bir yolda yaşanan toprak kaymasında, içinde 5 kişinin bulunduğu araba toprak altına gömüldü. Kurtarma çalışmaları 80'den fazla kişi ile yürütüldü.

KUNMİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda toprak altında mahsur kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Pu'er belediyesi bilgi ofisinden yapılan açıklamada bir süredir etkili olan yağışların ardından pazar günü sabah saat 10.00 civarında Pu'er kentinde Lancang Lahu Özerk İlçesi'ndeki bir yolda toprak kayması yaşandığı belirtildi. Olayda içinde 5 kişi bulunan bir arabanın toprak altında kaldığı, arabadaki kişilerin cansız bedenlerine saat 13.40 sularında ulaşıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonuna itfaiye görevlileri, polis memurları ve sağlık ve acil durum müdahale personelinin de aralarında bulunduğu 80'den fazla kişi ve 5 ekskavatör katıldı.

Yerel yetkililerin olayın ardından ortaya çıkabilecek başka riskler olup olmadığını kontrol ettiği ve gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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