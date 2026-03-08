Haberler

Yunanistan, 1039 vatandaşını Orta Doğu ülkelerinden tahliye etti

Yunanistan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan 1039 vatandaşını başarıyla tahliye etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazar günleri yaptığı haftalık değerlendirmede, saldırılar sonrası Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan vatandaşlarının dönüşüne ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis'in paylaştığı verilere göre son 5 günde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve ilgili konsolosluklarla büyükelçiliklerin işbirliği sonucu Katar, Kuveyt, Bahreyn, İsrail, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin'den vatandaşlar ile aile fertlerinin olduğu 1039 kişi ülkelerine getirildi.

Geri dönüşler için Dışişleri Bakanlığı bütçesinden kiralanan uçaklar ile kara ulaşım araçlarının kullanıldığını belirten Miçotakis, tahliyelerde "C-130" tipi askeri uçaklardan da yararlanıldığını bildirdi.

