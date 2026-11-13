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Yunanistan Kara Kuvvetlerinde 2026'da 750 personel istifa etti

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POES, Kara Kuvvetlerinden ayrılan personel sayısındaki artışı endişeyle izlediğini bildirdi. 1 Ocak-12 Kasım 2026'da 750 personel istifa ederken, 31 Ağustos-31 Aralık 2025'te bu sayı 308'di.

Yunanistan Kara Kuvvetlerinde son dönemde çok sayıda personelin istifa ettiği bildirildi.

Panhelenik Askeri Personel Birlikleri Federasyonundan (POES) yapılan açıklamada, Ocak-Kasım 2026 döneminde Kara Kuvvetlerinden yapılan istifalar değerlendirildi.

Açıklamada, "Kara Kuvvetlerinden ayrılan personel sayısının gitgide artışını endişe ve üzüntüyle izliyoruz. Binlerce hizmet zorluğu, birikmiş hoşnutsuzluk ve kalmaya yönelik motivasyon eksikliği, Silahlı Kuvvetleri güçlendirme ve geliştirme hedefleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Personel sayısındaki azalmanın daha önce görülmemiş boyutta olduğu bildirilen açıklamada, Ocak-Kasım 2026 sürecindeki istifa rakamlarının bu durumu gözler önüne serdiği belirtildi.

POES'in açıkladığı verilere göre, 1 Ocak 2026-12 Kasım 2026 döneminde 750 personel istifa etti.

31 Ağustos 2025-31 Aralık 2025 döneminde istifa edenlerin sayısı ise 308 oldu.

Bu veriler ışığında istifa olgusunun büyük bir boyuta taşındığı vurgulanan açıklamada, soruna çözüm bulunması istendi.

Kaynak: AA
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