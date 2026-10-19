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Yunanistan'ın geri ittiği 36 düzensiz göçmen Muğla Bodrum açıklarında kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salındaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden 1'i çocuktu ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 1'i çocuk olmak üzere 36 düzensiz göçmen karaya çıkardı.???????

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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