Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için yürüyüş düzenlendi.

Atina'nın merkezinde Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla toplanan işçi, memur, emekli ve öğrenciler, parlamento binasına doğru yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.