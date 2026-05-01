Haberler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için yürüyüş düzenlendi.

Atina'nın merkezinde Mücadeleci İşçi Sendikası Cephesi (PAME), Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla toplanan işçi, memur, emekli ve öğrenciler, parlamento binasına doğru yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı ise Filistin'e destek mesajları verdi. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde benzer eylemler düzenlendi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

