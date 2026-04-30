Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklamasında itidal çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu hakkında yaptığı açıklamada itidal çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail'in Küresel Sumud Filosu teknelerine Girit açıklarında, uluslararası sularda yaptığı operasyona ilişkin olarak, itidal ve uluslararası deniz hukuku ile uluslararası insani hukuku da içine alacak şekilde uluslararası hukuka tam saygı çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın İsrail'den gemilerini bölgeden çekmesini istediği aktarılan açıklamada, "Kendi topraklarına yolcuları kabul etme ve yolcuların ülkelerine güvenli şekilde dönmelerini sağlama yönünde yardım da sağladı." denildi.

Açıklamada, Yunanistanlı yetkililerin aktivistlerin Yunanistan'a güvenli şekilde ulaştırılması konusunda İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtilerek, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına bağlı bir heyetin de bölgeye gittiği kaydedildi.