Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına uymaya çağırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, AB toplantısı öncesinde İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygı göstermeye davet etti ve bölgedeki deniz ulaşımının önemine vurgu yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet etti.

Yerapetritis, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yunan Bakan, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili diplomasi yoluna geçilmesi çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın bölgede tüm gemilerin serbest dolaşımından yana olduğunu belirten Yerapetritis, "İran'ı uluslararası deniz hukuku kurallarına saygıya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yerapetritis, bölgedeki deniz ulaşımında seyrüsefer güvenliğine dikkati çekerek, "Denizlerin özgür olması sadece petrol fiyatları açısından değil, tüm tedarik zinciri açısından da kritik öneme sahiptir." dedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
