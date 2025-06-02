Yunanistan'dan Batı Nil Virüsü Uyarısı

Yunanistan'dan Batı Nil Virüsü Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, Batı Nil virüsüne karşı halkı uyararak yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi. Ülkede son 15 yılda 2088 vaka tespit edildiği ve 292 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı halkı uyararak, özellikle yaz ve sonbahar aylarında koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

EODY tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsünün her yıl özellikle yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda 2025 yazında da vakaların yeniden görülmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Son 15 yılda ülkede toplam 2 bin 88 vaka tespit edilirken, bunların 1471'inde merkezi sinir sistemi belirtileri görüldü, 292 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyde şalvar giyip ilahi söyledi
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.