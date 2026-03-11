Yunanistan'daki depremin ardından Yanya ve Thesprotia'da bazı bölgelerde acil durum ilan edildi

Yunanistan'ın Epir bölgesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından Yanya ve Thesprotia illerindeki bazı bölgelerde sivil koruma kapsamında "acil durum" ilan edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, karar Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından alındı.

Acil durum kararının 8 Haziran'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Söz konusu kararın, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması, altyapı ve binalarda oluşan zararların daha hızlı giderilmesi ve belediyelere acil finansman sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Söz konusu depremin ardından yapılan incelemelerde, 140'tan fazla binanın hasar gördüğünün tespit edildiği bildirilmişti.