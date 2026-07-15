Haberler

Yunanistan'da polisin ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi eylem yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin silahla ateş ederek öldürdüğü 20 yaşındaki otizmli genç için binlerce kişi Atina'da eylem düzenledi. Protestocular polis şiddetinin durmasını ve adalet talep etti.

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymadığı için polisin silahla ateş ederek öldürdüğü otizmli genç için binlerce kişi başkent Atina'da eylem düzenledi.

Mora Yarımadası'nın Argos ilinde geçen hafta polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle silahla ateş ettiği ve ölümüne yol açtığı 20 yaşındaki otizmli genç için birçok sol parti, sivil toplum kuruluşu ve öğrenci birliği eylem çağrısı yaptı.

Eylem için Atina'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Sintagma'daki Parlamento binasına yürüdü.

Eylemciler polis şiddetinin durmasını ve ölen genç için adaletin tesis edilmesini talep etti.

Argos'ta 8 Temmuz'da devriye ekibinin "dur" ihtarına uymayan ve bunun üzerine araçtan inen genç koşarak kaçmak istemiş, polisler ateş açarak genci başından ağır yaralamıştı. Gencin otizmli olduğu ortaya çıkmıştı.

Genç, tedavi olduğu hastanede 12 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! İşte 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı

Metrelerce yükseklikte nefes kesen operasyon kamerada
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı