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Yunanistan'ın Ftiotis ilinde dün çıkan yangına sebep olan çiftçi gözaltına alındı

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Yunanistan'ın Ftiotis ilindeki orman yangınının, bir çiftçinin biçerdöverle çalışması sırasında çıktığı belirlendi. 43 yaşındaki çiftçi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Ftiotis ilindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, emniyet güçlerinin araştırması sonucu Ftiotis ilinin Kalopodi bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda çıkan yangının nedeni tespit edildi.

Yangının 43 yaşında bir çiftçinin biçerdöverle tarlada yaptığı çalışma sırasında çıktığı belirlendi.

Çiftçi, emniyet birimlerince gözaltına alındı.

Ftiotis ilinin Kalopodi bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda 1 Temmuz'da yangın çıkmış, alevler kara ve havadan müdahale ile söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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