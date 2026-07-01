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Yunanistan'ın Ftiotis ilinde orman yangını çıktı

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Yunanistan'ın Ftiotis şehrinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Sfaka köyü sakinleri tahliye edilirken, yarın için yüksek yangın tehlikesi uyarısı yapıldı.

Yunanistan'ın Ftiotis şehrinde ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Ftiotis ilinin Kalopodi bölgesindeki tarımsal ve ormanlık alanda yangın çıktığı aktarıldı.

Yangına, karadan 16 araç, havadan 9 yangın uçağı ve 2 yangın helikopteri ile müdahale ediliyor.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Savunma Biriminden bölgedeki Sfaka köyünün sakinlerinin cep telefonlarına acil koduyla gönderilen mesajda, köyü tahliye edip Elatia bölgesine gitmeleri istendi.

İtfaiye teşkilatı, Yunanistan'ın orta kesimleri, Mora Yarımadası ve Rodos Adası'nı da kapsayan geniş bir bölgede yarın için yüksek yangın tehlikesi olduğunu duyurdu ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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