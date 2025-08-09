Yunanistan'da Orman Yangını: Keratea'da Tahliyeler Başladı
Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle, bölgedeki tahliyeler sürerken itfaiye ekipleri acil müdahale yapıyor.
ATİNA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 35 kilometre güneydoğusunda bulunan Keratea bölgesinde cuma öğleden sonra büyük bir orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle bölgedeki tahliyeler sürerken, itfaiye ekipleri acil müdahale gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel