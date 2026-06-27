Haberler

Yunanistan'ın Viotia ilinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Viotia ilindeki Agios Vasilios bölgesinde orman yangını çıktı. Sivil Koruma Birimi, bölge sakinlerine acil uyarı mesajı göndererek tahliyeye hazır olmalarını istedi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yangın yerel saatle 11.00 sıralarında başladı.

Yunanistan Sivil Koruma Birimi, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil uyarı mesajı göndererek, vatandaşlardan olası tahliye için hazırlıklı olmalarını ve yetkililerin talimatlarını takip etmelerini istedi.

Yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez

Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin