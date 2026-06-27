Yunanistan'ın Viotia ilinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yunanistan'ın Viotia ilindeki Agios Vasilios bölgesinde orman yangını çıktı. Sivil Koruma Birimi, bölge sakinlerine acil uyarı mesajı göndererek tahliyeye hazır olmalarını istedi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yunanistan'ın Viotia ilinin Agios Vasilios bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, yangın yerel saatle 11.00 sıralarında başladı.
Yunanistan Sivil Koruma Birimi, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil uyarı mesajı göndererek, vatandaşlardan olası tahliye için hazırlıklı olmalarını ve yetkililerin talimatlarını takip etmelerini istedi.
Yangına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan