Haberler

Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni'deki orman yangınında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, son 48 saatte ülkede 48 yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Selanik ilinin Oraiokastro ilçesindeki Derveni bölgesinde makilik alanda yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana sıçramasıyla itfaiye ekipleri, alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi tespit etti.

Oraiokastro'nun Liti köyünde ise Yunanistan Sivil Savunma Birimi, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil kodlu mesaj göndererek, yangın dolayısıyla köydeki futbol sahasında toplanmalarını istedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Diğer yandan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, son 48 saatte ülke genelindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda toplam 48 yangın çıktığını, bunların 40'ının söndürüldüğünü ve 8'i için de söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Soğuk baklavaya yeni rakip: Sadece Gaziantep’te üretiliyor, kilosu 800 TL'den gidiyor

Soğuk baklavaya yeni rakip! Sadece bir ilimizde üretiliyor
Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi

Matteo Guendouzi'den itiraf: Aziz Yıldırım bizlere bunu söyledi
Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Bunu yapan bir çocuk! 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Kanal D ana haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun işine son verildi

Ekranlarda sürpriz ayrılık: Ünlü sunucunun işine son verildi