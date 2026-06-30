Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni'deki orman yangınında 1 kişi öldü

Yunanistan'ın Selanik iline yakın Derveni bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Selanik ilinin Oraiokastro ilçesindeki Derveni bölgesinde makilik alanda yangın çıktı.

Yangının ormanlık alana sıçramasıyla itfaiye ekipleri, alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi tespit etti.

Oraiokastro'nun Liti köyünde ise Yunanistan Sivil Savunma Birimi, bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil kodlu mesaj göndererek, yangın dolayısıyla köydeki futbol sahasında toplanmalarını istedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Diğer yandan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, son 48 saatte ülke genelindeki tarımsal ve ormanlık alanlarda toplam 48 yangın çıktığını, bunların 40'ının söndürüldüğünü ve 8'i için de söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.