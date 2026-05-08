Yunanistan'da muhalefet milletvekiline göre Gazze'ye insani yardımın engellenmesi, soykırımın devamı

Yunanistan muhalefetindeki Özgürlük Seyri Partisinin Lideri ve Milletvekili Zoi Konstantopulu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in yaptığı saldırı için "İnsani yardımın iletilmesinin engellenmesi soykırımın devamıdır. Gazze'nin ablukasının sürdürülmesi, soykırımın devamıdır." dedi.

Konstantopulu, mecliste Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'e yönelttiği soruda Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in yaptığı saldırıda Yunanistan'ın uluslararası sorumluluğuna ilişkin açıklama yapmasını istedi.

Yunan milletvekili, uluslararası mahkemelerin İsrail ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği kararları hatırlatarak "Bilindiği üzere, İsrail Devleti Filistinlilere karşı soykırım yapıyor." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere organize olduğunu vurgulayan Konstantopulu, filonun Girit'in batısında, Mora Yarımadası'nın güneyinde Yunanistan'ın arama ve kurtarma yetki alanında saldırıya uğradığını dile getirdi.

Konstantopulu, "178 kişi alıkoyuldu, kötü muameleye maruz kaldı. Bunlardan 176'sı 1 Mayıs'ta Yunanistan'a teslim edildi. İkisi ise rehin tutulmaya, işkenceye maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin bir kısmının ciddi şekilde yaralandığına da dikkati çeken Konstantopulu, "Uluslararası suçlar işlenmiştir ve uluslararası suçlar Girit'in açıklarına kadar uzanmıştır. Bu suçların failleri de Yunan karasularına girmişlerdir. Zira sizin dediğiniz şekliyle (aktivistlerin) karaya çıkarılması, benim tanımlamak istediğim şekilde, alıkoyulmuş ve işkence görmüş rehinelerin serbest bırakılması Yunanistan kara sularında olmuştur ve ilgili fotoğraflar mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Konstantopulu, "İnsani yardımın iletilmesinin engellenmesi soykırımın devamıdır. Gazze'nin ablukasının sürdürülmesi soykırımın devamıdır." dedi.

Yunanistan Dışişleri Yerapetritis ise olayın uluslararası sularda olması nedeniyle ülkesinin yapabileceği herhangi bir şey olmadığını ve olaydan habersiz olduklarını savundu.