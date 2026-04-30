Yunanistan'da muhalefet, hükümetten Küresel Sumud Filosu'nun engelsiz geçişini sağlamasını istedi

Yunanistan'da muhalefet partileri, Yunan hükümetinin Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun Yunanistan'ın arama kurtarma sahasından engelsiz geçmesini sağlamasını talep etti.

Yeni Sol Partisi, İsrail'in, Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na dün gece düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filonun engellenmesi uluslararası sularda, Girit açıklarında, Yunanistan arama ve kurtarma sahasında oldu. Yeni Sol Parti Meclis Grup Başkanı Peti Perka, tüm yetkili bakanlarla iletişim kurdu. Ülkemizin deniz hukuku temelindeki sorumluluklarını güvence altına alarak filonun Yunanistan arama kurtarma sahasından geçmesini sağlamasını talep etti." ifadeleri yer aldı.

Bir kez daha uluslararası dayanışma ve insani çalışmaların susturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Tüm bunlar, İsrail'in soykırım işlemeye devam ettiği Gazze'ye insani yardım ulaşmasın diye." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Yunan hükümetinin filonun engelsiz bir şekilde geçişini sağlaması gerektiğini vurgulanarak "Yunanistan, terör devleti İsrail'in ve savaş suçlusu Netanyahu'nun suç ortağı olmayı bırakmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı üzerine Yunan hükümetini eleştirdi.

Partiden yapılan açıklamada, söz konusu olayın Girit açıklarında, uluslararası sularda ve Yunanistan'ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştiği ifade edilerek, hükümetin konuya ilişkin somut açıklamalar yapması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin olaydan haberdar olup olmadığı ve denizdeki sivillerin korunmasına yönelik ne tür adımlar attığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Ayrıca açıklamada, İsrail ile stratejik işbirliğinin sona erdirilmesi ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunuldu.

"Korsan eylemi uluslararası hukukun ihlalidir"

Yunanistan muhalefetindeki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) basın ofisinden yapılan açıklamada da "Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun teknelerine, İsrail güçlerinin uluslararası sularda, Girit açıklarında yaptığı kabul edilemez, korsan eylemi uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesi yer aldı.

Saldırının, Yunanistan arama kurtarma alanında yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Şimdiye dek Yunan yetkililerden hiçbir tepki gelmedi. (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis, bir kez daha sessizliğiyle savaş suçlusu Netanyahu'nun en sadık müttefiklerinden biri olduğunu teyit ediyor." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısı kınanarak, uluslararası toplum, Avrupa Birliği (AB) ve yetkili uluslararası örgütler, İsrail'in uluslararası hukuku ve meşruiyeti sistematik olarak ihlal etmesini bir an evvel engellemek için inisiyatif almaya çağrıldı.