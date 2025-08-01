Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda Yangın Çıktı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, İlia ilinin Melissa Lehenon bölgesinde makilik alanda yangın çıktı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yangın Melissa Lehenon bölgesinde öğleden sonra makilik alanda meydana geldi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına gönderdiği "acil" kodlu mesajla yetkililerin talimatlarının takip edilmesini ve tedbirli olunmasını istedi.

Alevlerin yerleşim bölgelerine sıçramaması için itfaiye ekipleri yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.