Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi

Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
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Yunanistan'ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edildi. Söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklandı.

Yunanistan'ın Serez kentine bağlı Melenikitsi ve Hortero köylerinde yapılan ölçümlerde, içme suyunda izin verilen sınırın üzerinde uranyum tespit edildiği bildirildi.

İÇME SUYUNDA YÜKSEK ORANDA URANYUM

Heraklia Belediye Başkanı Kleanthis Koçakiahidis, belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idaresinin (DEYAH) gerçekleştirdiği analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Melenikitsi ve Hortero köylerindeki yeraltı su kaynaklarında yüksek oranda uranyum tespit edildi.

2 KÖYDE SU KULLANIMI YASAKLANDI

Tespitlerin ardından söz konusu köylerde içme ve yemek pişirme amacıyla su kullanımı yasaklanırken, günlük temizlik ve diğer amaçlarla su kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtildi.

ACİL ÖNLEMLER DEVREYE ALINDI

Yetkililerin halk sağlığını korumak amacıyla acil önlemleri devreye aldığı ve suyun yeniden güvenli seviyelere çekilmesi için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

ÜÇ YERLEŞİM BİRİMİNDE OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Öte yandan, 28 Mayıs'ta yine Serez kentinde içme suyunda tehlikeli düzeyde uranyum tespit edilmesi üzerine üç yerleşim biriminde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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