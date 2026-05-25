Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi nedeniyle Yunanistan'ın Evzoni sınırında uzun araç kuyrukları oluştu

Yunanistan'da AB vatandaşı olmayan yolcular için zorunlu hale getirilen Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Kuzey Makedonya sınırında kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına yol açtı. Sistem 10 Nisan'da yürürlüğe girdi.

Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle Kuzey Makedonya sınırında uzun araç kuyrukları oluştu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya ile arasındaki Evzoni Sınır Kapısı, Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi'nin uygulamaya geçmesi nedeniyle araç yoğunluğuna sahne oldu.

Sınır kapısındaki uzun bekleme süreleri dolayısıyla çoğunlukla AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova gibi ülkelerin vatandaşlarının geçiş yaptığı sınır kapısında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

10 Nisan'da yürürlüğe giren EES nedeniyle, AB vatandaşı olmayan her yolcunun (vize muafiyeti olsa bile) sınır kapılarında ilk girişinde parmak izi vermesi ve yüz taraması yaptırması gerekiyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
