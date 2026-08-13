Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları artıyor

Yunanistan'da bir haftada 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 5-12 Ağustos'ta ülkede 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 110'a yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 9 olduğu belirtildi.

Batı Nil virüsünün en çok görüldüğü bölge başkent Atina ve çevresinin de içinde bulunduğu Attika bölgesi oldu.

Kaynak: AA