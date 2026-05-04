Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Komisyonu Üyesi Kubilius ile Atina'da görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşme öncesinde kameralar önünde Kubilius ile kısa bir sohbette bulunan Miçotakis, savunmanın, Avrupa'nın bir kamu değeri olduğuna ve ulusal düzeyde alınanların ötesinde ortak Avrupa kredileri ile desteklenmesi gerektiğine ilişkin inancını dile getirdi.

Kubilius ise savunma sanayisine Avrupa olarak daha çok kaynak ayrılması ve bu konuda hızlanılması gerektiğini ifade etti.