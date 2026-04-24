Yunanistan, AB üyesi bir ülkeye saldırıldığında diğer üyelerin yardım etmesini istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden birinin saldırıya uğraması halinde diğer üye ülkelerin yardımını etkinleştirecek bir yasal güncellemeden yana olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklama yapan Miçotakis, "Yunanistan ve diğer birçok Avrupa ülkesi ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışma çerçevesinde saldırıya uğradığında Kıbrıs'ın yanında durdu." dedi.

Miçotakis, bunun Avrupa'nın, tehdit edilen AB üye ülkelerinin yanında tek başına da durabileceğinin bir kanıtı olduğunu savunarak, "Uzun zamandır, Avrupa sözleşmesinin 42'inci maddesinin 7'inci paragrafının, yani AB üye ülkelerinin bir saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin yardım etmesini öngören maddenin güncellenmesi ve etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyorum." dedi.

Körfez bölgesindeki gelişmelerin ekonomiye yansımalarının da bugünkü görüşmelerin konusu olacağını belirten Miçotakis, mevcut ekonomik belirsizliğin Yunanistan'daki hayat pahalılığını da artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
