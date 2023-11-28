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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIEdirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçlerince, 4 gün önce Havsa ilçesinde yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan N.K. ve M.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Edirne Yargı Güvenlik Terör Güncel Haberler

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