Yunanistan'a kaçarken yakalanan 10 FETÖ şüphelisi tutuklandı
,
Son Güncelleme:
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 10'u, tutuklandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ/PDY şüphelisinden 10'u, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 11 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u, işlemleri sonrası tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel