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Yunan veliler federasyonu İsrail'in İskeçe'deki okula ekipman bağışına tepki gösterdi

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Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Veliler Federasyonu, İsrail'in Atina Büyükelçiliğince İskeçe'deki Kilise Ortaokulu ve Lisesine yapılan teknolojik ekipman bağışına tepki gösterdi. Federasyon, bağışın kabulünden Yunanistan hükümeti ile Eğitim Bakanlığını sorumlu tuttu.

Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Veliler Federasyonu, İsrail'in Atina Büyükelçiliğince İskeçe'deki Kilise Ortaokulu ve Lisesine yapılan teknolojik ekipman bağışına tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail Büyükelçiliğinin Yunanistan Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında İskeçe'deki okula teknolojik ekipman bağışladığı belirtildi.

Bağışın, İsrail'in Atina Büyükelçiliğince başlatılan ve her yıl düzenlenmesi planlanan "HAYIR-Cesareti Onurlandırmak, Gelecek Nesillere İlham Vermek" adlı girişim kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğü, Filistin'de sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiği, Filistin halkının baskı ve şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Yunanistan'da eğitime ayrılan kaynakların azaltıldığı, binlerce öğretmen açığının bulunduğu ve okul binalarında ciddi altyapı sorunlarının yaşandığı belirtilerek, hükümet ve Eğitim Bakanlığının İsrail'in bağışını kabul etmesi eleştirildi.

Federasyon, İsrail'i "katil ve suçlu devlet" olarak nitelendirerek, söz konusu bağışın kabul edilmesinden Yunanistan hükümeti ile Eğitim Bakanlığını sorumlu tuttu.

Okulların ihtiyaçlarının özel kişi ve sponsorlar yerine devlet tarafından karşılanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Okullarımızın bütün ihtiyaçlarının çeşitli özel kişi ve sponsorlardan değil, devlet bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunan halkının, özgürlükleri ve bağımsızlıkları için mücadele eden halkların yanında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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