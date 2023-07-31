Yunan unsurlarınca geri itilen 45 göçmen kurtarıldı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-8' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 45 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel