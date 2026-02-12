Haberler

Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları olayın şiddetini ortaya koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakız Adası açıklarında meydana gelen kazada, Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları hazırlandı. Raporda çarpışmanın şiddeti ve yaşanan yaralanmalar detaylandırıldı.

Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki 15 düzensiz göçmenin ölüm raporları, kazanın şiddetini ortaya koydu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, 4 Şubat'taki kazada alabora olan botta hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin ölüm raporu hazırlandı.

Adli tıp uzmanlarınca hazırlanan raporlarda çarpışmanın şiddeti ve yaralanmaların ciddiyetine dair bulgular yer aldı.

Raporlarda, bazı kişilerde göğüs, boyun, kol ve bacak travmalarıyla ağır kafa darbeleri tespit edildi, bir kişinin başının ezildiği belirtildi.

Haberlerde bulguların, kazazedelerin tekneye sahil güvenlik unsuru tarafından çarpıldığı yönündeki ifadeleriyle de örtüştüğü bildirildi.

Sakız Adası açıklarında 4 Şubat'ta Yunan sahil güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenlerin denize düştüğü açıklanmış, kaybolanların da olduğu tahmin edilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan